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Барбоза: Абаскаль востребован в европейских командах

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Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о главном тренере "Спартака" Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"
"Не могу сказать, быстро ли Абаскаль найдет себе клуб в Европе в случае ухода из "Спартака", но он известен. Он востребован в европейских командах", — сказал Барбоза.

Напомним, ранее СМИ стали активно распространять информацию, что судьба испанского специалиста в московской команде решится от результата матча с ЦСКА в 11-м туре РПЛ.

Источник: [media=https://matchtv.ru/].


Абаскаль Барбоза Спартак
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