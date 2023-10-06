"Не могу сказать, быстро ли Абаскаль найдет себе клуб в Европе в случае ухода из "Спартака", но он известен. Он востребован в европейских командах", — сказал Барбоза.
Напомним, ранее СМИ стали активно распространять информацию, что судьба испанского специалиста в московской команде решится от результата матча с ЦСКА в 11-м туре РПЛ.
Источник: [media=https://matchtv.ru/].
Барбоза: Абаскаль востребован в европейских командах
Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о главном тренере "Спартака" Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"