"Бразилец явно снизил к себе требования. Может, его расслабил приход такого количества иностранцев. Может, скучает по Малкому", — передает слова Быстрова "СЭ".
26-летний Клаудиньо сыграл 16 матчей в этом сезоне во всех турнирах. За это время бразилец забил 3 мяча и оформил 2 результативные передачи. Всего за петербургский клуб полузащитник сыграл 77 матчей. Футболист забил 18 голов и отдал 19 передач.
Бразильский полузащитник Малком ушёл из "Зенита" минувшим летом. Бразилец перешёл в "Аль Хиляль" из Саудовской Аравии. За новый клуб полузащитник забил 6 голов в 11 матчах.
Быстров: Клаудиньо явно снизил к себе требования
Экс-игрок сборной России Владимир Быстров оценил игру полузащитника "Зенита" Клаудиньо в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"