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Защитник "Динамо" Бессмертный рассказал о своем отношении к "Спартаку"

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Защитник московского "Динамо" Станислав Бессмертный рассказал о своем самом принципиальном клубе-сопернике.
Фото: ФК "Динамо"
- Самый принципиальный соперник для меня - "Спартак". Это не обсуждается. Когда я был в академии ЦСКА, там все постоянно против "Спартака". В академии "Динамо" тоже. У меня с детства так повелось. Я не люблю этот клуб. Это всегда дерби, - передает слова Бессмертного "СЭ".

Московские "Динамо" и "Спартак" набрали по 16 очков в 10 стартовых турах Российской премьер-лиги и занимают в турнирной таблице соседние места - пятое и шестое. Красно-белые находятся выше за счет большего количества побед.

19-летний правый защитник Станислав Бессмертный в текущем сезоне сыграл за взрослый состав "Динамо" в 7 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.


Динамо Спартак Бессмертный
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