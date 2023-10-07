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Черчесов - о возможном назначении в "Спартак": ни с кем не общался на эту тему

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Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал появившиеся слухи, согласно которым он может возглавить "Спартак".
Фото: Радио "Зенит"
Ранее сообщалось, что Черчесов может сменить в команде Гильермо Абаскаля. По данным СМИ, помимо Черчесова на этот пост рассматривается Валерий Карпин.

Но сам Черчесов дал понять, что в настоящее время не ведёт переговоры.

"То про одну команду говорят, то про другую. Это работа вашего брата. И до сих пор ни с кем конкретно не общался на эту тему — ни с одним российском клубом. Хотите верьте, хотите нет", - цитирует Черчесова "Спорт-Экспресс".


Черчесов Спартак
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