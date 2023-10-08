– Настрой на ЦСКА? Боевой, как и всегда на дерби. Думаю, это будет совсем другая игра, мы выйдем с совсем другим настроем. Надеюсь, результат матча будет в нашу пользу.
Какое противостояние для нас наиболее принципиальное? С каждым клубом в равной мере принципиальное – и с "Крыльями", и с "Динамо", и с ЦСКА, и с "Нижним". Мы не делим матчи на важные и не важные, – цитирует 27-летнего футболиста Legalbet.
Столичное дерби между "Спартаком" и ЦСКА в рамках 11-го тура РПЛ пройдет в воскресенье, 8 октября. Стартовый свисток рефери из Санкт-Петербурга Кирилла Левникова на стадионе "Открытие Банк Арена" прозвучит в 19:00 по мск. Игру из-за дисквалификации, связанной с перебором желтых карточек, пропустит форвард хозяев Александр Соболев.
"Красно-белые" и "армейцы" имеют в активе по 16 очков и делят места с 5-го по 9-е в таблице чемпионата России. Такое же количество очков у екатеринбургского "Урала" и московского "Динамо". Отметим, что команда Гильермо Абаскаля подходит к дерби, проиграв две предыдущие встречи с общим счетом 0:7.
Защитник "Спартака" Чернов – о дерби с ЦСКА: мы выйдем совсем с другим настроем
Защитник "Спартака" Никита Чернов поделился ожиданиями от столичного дерби с ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"