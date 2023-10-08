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Абаскаль: "Спартак" сильно замедлял игру. Мы должны были двигать мяч гораздо быстрее

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Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль подвел итоги московского дерби в 11-м туре РПЛ с ЦСКА (2:2).
Фото: РИА Новости
- Очень медленный матч. Мы сильно замедляли игру. Мы должны были двигать мяч гораздо быстрее. Мы давали сопернику возможности переводить с фланга на фланг. При первом пропущенном голе у нас было три попытки остановить игрока соперника, но мы этого не сделали. Что касается матча в целом, то я говорил, что определяющим фактором будет скорость действий и использование свободного пространства. В дерби всегда решают определенные моменты. Сегодня два очевидных момента было у нас, два у них - мы увидели три потрясающих гола. Надо играть лучше, есть в чем прибавлять. Но команда сегодня показала характер. Мы ждем паузу, чтобы вместе поработать и исправить ошибки.

Московское дерби "Спартак" - ЦСКА в рамках одиннадцатого тура российской Премьер-лиги завершилось вничью со счетом 2:2. В составе "армейцев" дублем отметился защитник Милан Гайич. Подопечные Гильермо Абаскаля ушли от поражения благодаря точным ударам нападающего Квинси Промеса и бывшего полузащитника ЦСКА Хесуса Медины. Напомним, парагвайский атакующий хавбек пополнил состав "Спартака" в это летнее трансферное окно. Таким образом по итогам встречи "красно-белые" набрали 17 очков и занимают на данный момент пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА также с 17 набранными баллами занимает восьмое место. После перерыва на матчи национальных сборных "Спартак" примет на своем поле "Пари Нижний Новгород". Матч состоится 22 октября на "Открытие Банк Арена" в Москве. Начало - в 14:00 по столичному времени.

Источник: "Чемпионат"


Абаскаль Спартак ЦСКА
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