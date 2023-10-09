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Медина: уважаю ЦСКА, но мне нужно двигаться дальше в "Спартаке"

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Полузащитник "Спартака" Хесус Медина объяснил, почему не отпраздновал гол в ворота ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура РПЛ.
Фото: Александр Федоров, «СЭ»
"Почему праздновал гол? Это футбол. Я уважаю ЦСКА. Я играл здесь. Но мне нужно двигаться дальше. Сейчас я в "Спартаке", — сказал Медина.

Спортсмен отметил, что это единственная причина, по которой он не отпраздновал мяч в ворота армейцев, с которыми выиграл Кубок России. Полузащитник рассказал, что дерби получилось отличным, а сама игра выдалась тяжёлой.

Источник: Sport24.


Медина Спартак ЦСКА
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