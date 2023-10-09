"Шелия начнет работу с клубом через 4–5 дней, после того, как у команды пройдут выходные. Он выкладывал фотографии из Сербии, ездил лечиться? Да, там есть специалист, к которому он ездил", - сказали "Матч ТВ" в пресс-службе клуба.
Напомним, голкипер Георги Шелия пропустил две последних игры "Ахмата" в российской Премьер-лиге и один матч в Кубке России из-за полученного повреждения. В этих трех встречах грозненцы потерпели одно поражение, один раз сыграли вничью и один раз выиграли. Всего в текущем сезоне на счету 34-летнего вратаря 11 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он пропустил 14 мячей и трижды отстоял "на ноль".
Голкипер "Ахмата" Шелия возобновит тренировки с командой во время международной паузы
Стало известно, когда вратарь "Ахмата" Гиорги Шелия возобновит тренировки с командой.
Фото: ФК "Ахмат"