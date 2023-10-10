"Очевидно, ЦСКА был сильнее. "Спартак" просто спас себя на последней минуте", — сказал Билялетдинов.
Напомним, красно-белые забили свой второй мяч лишь на 90+7-й минуте, когда точным ударом отметился Хесус Медина. Парагваец забил в ворота бывшей команды и не праздновал.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Д. Билялетдинов: очевидно, ЦСКА был сильнее. "Спартак" просто спас себя на последней минуте
Бывший российский полузащитник Динияр Билялетдинов высказался по итогам матча между "Спартаком" и ЦСКА (2:2) в 11-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"