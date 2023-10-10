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Д. Билялетдинов: очевидно, ЦСКА был сильнее. "Спартак" просто спас себя на последней минуте

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Бывший российский полузащитник Динияр Билялетдинов высказался по итогам матча между "Спартаком" и ЦСКА (2:2) в 11-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Очевидно, ЦСКА был сильнее. "Спартак" просто спас себя на последней минуте", — сказал Билялетдинов.

Напомним, красно-белые забили свой второй мяч лишь на 90+7-й минуте, когда точным ударом отметился Хесус Медина. Парагваец забил в ворота бывшей команды и не праздновал.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Билялетдинов Д Спартак ЦСКА
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