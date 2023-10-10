"Почему команда наступает на одни и те же грабли?! Если в трех последних матчах из четырех ведешь с разницей в два мяча и не в состоянии удержать победный счет, возникают вопросы к тренеру. Поражение в Краснодаре — тренерское, однозначно! ", — сказал Белоус.
Функционер отметил, что физически команда Валерия Карпина готова неплохо, однако у него складываются ощущение, что игроки "Ростова" не выкладываются до последних минут, им не хватает концентрации. Также Белоус подметил, что замены, которые делает Карпин, не помогают его команде сохранить необходимый счёт.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Белоус — про Карпина: поражение от "Краснодара" — тренерское. "Ростов" наступает на одни и те же грабли?
Спортивный функционер Юрий Белоус считает, что поражение "Ростова" от "Краснодара" (2:3) в 11-м туре РПЛ является тренерским.
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