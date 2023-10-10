- Голы обеих команд в первом тайме забиты в блестящем стиле, но у тренеров всё же могут возникнуть вопросы к вратарям. Максименко выбрал неправильную позицию, выйдя слишком далеко из ворот. В более правильном положении он мог бы справиться с ударом Милана Гайича. Аналогичная ошибка с позиционированием была и у Акинфеева. Удар с угла штрафной площади, причем без разбега, вратарь такого уровня не должен пропускать в дальний угол. Игорь сильно сместился к ближнему углу, - передает слова Бубнова Sportbox.
Матч 11 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - ЦСКА завершился вничью со счетом 2:2. В первом тайме команды обменялись голами, забитыми красивыми ударами с линии штрафной. На 31 минуте отличный удар в касание в дальний верхний угол ворот Александра Максименко удался левому защитнику красно-синих Милану Гайичу. На 41 минуте нападающий "Спартака" Квинси Промес забил ответный гол обводящим ударом в дальнюю "девятку" ворот Игоря Акинфеева.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги у обеих команд по 17 очков в 11 матчах. По дополнительным показателям "Спартак" занимает шестую позицию, ЦСКА - седьмую. Также по 17 очков имеют "Пари Нижний Новгород" (пятое место) и московское "Динамо" (восьмое место). Эта четверка команд отстает от лидирующего "Краснодара" на 10 очков.
Бубнов - о голах ЦСКА и "Спартака": у тренеров всё же могут возникнуть вопросы к Максименко и Акинфееву
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал голы первого тайма матча 11 тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА (2:2).
Фото: Sportbox