- Я нормально отношусь к тому, что в сборную вызваны футболисты, которые у себя в клубах не играют - Джикия, Миранчук. Они игроки нашей национальной команды, ничего в этом нет. Эти футболисты не играют, потому что кому-то где-то не везет, у кого-то конкуренция высокая. Но они игроки сборной и от них нельзя отказываться, они должны играть. Оба сильнее многих, которые были на последнем сборе. Раньше сборная была мечтой для каждого, а тут уже вызвали всех кого не лень, половину футболистов даже не знали, - цитирует Мостового Metaratings.ru.
29-летний центральный защитник московского "Спартака" Георгий Джикия пропустил 4 последних матча Российской премьер-лиги, оставшись в запасе. Всего Джикия сыграл за красно-белых в текущем сезоне 9 матчей во всех турнирах, не отметившись в них какими-либо результативными действиями. 27-летний атакующий полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук с начала сезона является игроком запаса своего клуба, сыграв в 3 матчах во всех турнирах с суммарным игровым временем 56 минут. Оба футболиста ранее выступали за сборную России и получили вызовы на октябрьский сбор 2023 года.
12 октября подопечные Валерия Карпина проведут домашний товарищеский матч со сборной Камеруна. 16 октября сборная России на нейтральном поле в Турции сыграет со сборной Кении.
Мостовой: Миранчук и Джикия, которые не играют у себя в клубах, сильнее многих, которые были на последнем сборе
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал вызов в национальную команду полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука и защитника "Спартака" Георгия Джикии.
Фото: ФК "Аталанта"