- Почему "Динамо" давно не побеждает в РПЛ? Дело в реализации: мы доходим до ворот, но там не хватает либо последнего паса, либо завершения. В этом плане нам есть над чем работать, - передает слова Тюкавина Sport24.
Московское "Динамо" в Российской премьер-лиге не может победить в течение четырех последних туров. В ходе этой серии бело-голубые трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение. В турнирной таблице РПЛ "Динамо" находится на восьмом месте, набрав 17 очков в 11 матчах.
Тюкавин объяснил, почему "Динамо" давно не побеждало в РПЛ
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин рассказал о причинах беспобедной серии бело-голубых в чемпионате России.
Фото: ФК "Динамо"