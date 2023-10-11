Как утверждает источник, Гильермо Абаскаль заинтересован в том, чтобы "Спартак" завершил первую часть сезона в тройке лидеров. Именно такое требование выдвинуло к 34-летнему испанскому специалисту руководство московского клуба. В противном случае Абаскаль может лишиться своей должности уже в декабре текущего года.
Ранее гендиректор "Спартака" Олег Малышев признался, что Гильермо Абаскаль обладает большим кредитом доверия в клубе и опроверг слухи о вероятной отставке испанца. После 11-ти туров РПЛ "красно-белые" с 17 очками располагаются на 6-м месте в таблице. Отставание от замыкающего топ-3 "Зенита" составляет 3 очка.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
"Спартак" может уволить Абаскаля, если клуб окажется вне топ-3 перед зимней паузой
Московский "Спартак" может отправить Гильермо Абаскаля в отставку с поста главного тренера команды в том случае, если команда окажется за пределами тройки лидеров перед зимней паузой в чемпионате России.
Фото: ФК "Спартак"