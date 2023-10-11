Аналогичное прозвище Царь получил в бытность футболистом полузащитник испанской "Сельты", португальской "Бенфики" и сборной России Александр Мостовой.
– Как отношусь к тому, что Далера уже назвали Царём во Франции? До этого еще работать и работать. Вот Мостовой был Царь, и Далеру еще расти до его уровня. Конечно, приятно это читать и слышать, но мы будем стараться, – цитирует Кузяева-старшего Sport24.
В минувшее трансферное окно экс-полузащитник "Зенита" Далер Кузяев стал игроком французского "Гавра". В составе своей новой команды 30-летний россиянин провел 8 матчей и отметился 2 голами. По итогам одного из туров хавбек сборной России попал в символическую сборную Лиги 1.
Ранее Кузяев защищал цвета санкт-петербургского "Зенита", в составе которого завоевал 5 золотых медалей чемпионата страны. Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 10 млн евро.
Отец Кузяева: вот Мостовой был Царь, и Далеру еще расти до его уровня
Адьям Кузяев, отец полузащитника "Гавра" и сборной России Далера Кузяева, прокомментировал прозвище его сына Царь, которое он получил во Франции от издания L'Equipe.
Фото: Globall Look Press