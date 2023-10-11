Как утверждает источник, 27-летний футболист пропустил предматчевую тренировку в общей группе сборной России. Ранее главный тренер национальной команды предупреждал о том, что участие Головина в игре с Камеруном остается под вопросом в связи с тем, что спортсмен испытывает проблемы с икроножной мышцей.
Отмечается, что все остальные игроки сборной России, принимающие участие в сборе, тренировались по плану. Контрольный матч с Камеруном пройдет в четверг, 12 октября, на московском стадионе "ВТБ Арена" и начнется в 19:00 по мск.
Головин пропустил тренировку сборной России накануне матча с Камеруном
Полузащитник "Монако" Александр Головин не тренировался со сборной России накануне товарищеской игры против национальной команды Камеруна.
Фото: РФС