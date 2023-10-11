- Женский футбол "Спартаку" очень нужен, чтобы отвлечь внимание от первой команды. Это правильно. Только нужно сделать красиво. Чтобы рост у всех был 180, третий-четвертый размер - сами понимаете чего… Головы. Чтобы мужикам было интересно. Думаю, болельщики "Спартака" смело сядут на стадион наслаждаться. Интересный тандем бы был, если Александра Мостового поставить тренером, а Зарему - менеджером. Но лучше, наоборот, Мостового менеджером. Зарема достойна поработать главным тренером, - передает слова Овчинникова Legalbet.
Ранее появилась информация, что московский "Спартак" в ближайшие дни объявит о создании женской команды, которая со следующего сезона будет выступать в российской Суперлиге. В настоящее время женские команды, выступающие в Суперлиге, имеются у восьми клубов Российской премьер-лиги - ЦСКА, "Локомотива", "Зенита", "Динамо", "Ростова", "Краснодара", "Крыльев Советов", "Рубина".
Мужской "Спартак" в трех последних матчах во всех турнирах не одержал ни одной победы, потерпев два крупных поражения при одной ничьей с суммарным счетом 2:9.
В. Овчинников: интересно бы Мостового поставить тренером женского "Спартака", а Зарему - менеджером. Но лучше наоборот
Экс-главный тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников прокомментировал информацию о создании женской команды московского "Спартака".
Фото: AFP