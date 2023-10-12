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В Перми четыре футболиста "Уральца-ТС" попали в ДТП, один из них погиб

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В Перми произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех футболистов "Уральца-ТС", один из которых погиб.
Фото: ФК "Уралец-ТС"
Как сообщает источник, в ночь с 11 на 12 октября в Перми произошло ДТП. Его участниками стали четыре футболиста "Уральца-ТС" – Кирилл Кочетов, Кирилл Мыльников, Денис Федорочев и Евгений Ситников. Последний из них погиб. Отмечается, что Кочетов сейчас находится в тяжелом состоянии.

Евгений Ситников скончался на 34 году жизни. Он был воспитанником пермского "Амкара". В "Уралец-ТС" Евгений перебрался летом текущего года на правах свободного агента. За клуб из Нижнего Тагила защитник сыграл лишь в четырех матчах.

Источник: "Матч ТВ"


Амкар Уралец-ТС
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