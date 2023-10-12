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Самюэль Это’О посетит товарищеский матч России с Камеруном в Москве

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Экс-форвард "Анжи" Самюэль Это’О посетит товарищеский матч между сборными России и Камеруна в Москве, сообщил генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан.
Фото: Getty Images
– Господин Это’О уже прилетел в Москву, он рад снова вернуться в Россию и доволен приемом. Вечером наш президент будет на матче и надеется на победу сборной Камеруна, — цитирует Джунана Sport24.

Товарищеский матч между сборной Россией и командой Камеруна состоится сегодня, 12 октября 2023 года. Он пройдет в Москве на стадионе "ВТБ Арена". Начало предстоящего поединка запланировано на 19:00 по столичному времени.

Напомним, Самюэль Это’О в настоящее время является президентом Федерации футбола Камеруна. С 2011 по 2013 год бывший нападающий выступал за махачкалинский "Анжи". В составе команды из России он провел 73 матча и забил 36 мяча.


Это’О Анжи Сборная России Сборная Камеруна
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