- Это самый сильный соперник, участник чемпионата мира. Правда, там не будет играть нападающий из "Баварии", но все равно там хорошая команда. По итогам встречи, конечно, можно определить наш уровень, куда двигаться и кто может в сборной играть. Насколько сильно скажется отсутствие Захаряна и Головина? Думаю, что Головин был бы главной фигурой. Кто фаворит? Мы принимаем дома, 50 на 50. Сложно сказать, кто фаворит. Так как у нас будет больше желания, мы фавориты, - передает слова Тарханова Metaratings.ru.
12 октября в Москве состоится товарищеский матч национальных сборных Россия Камерун. Игра пройдет на "ВТБ Арене" и начнется в 19:00 по столичному времени. Также в ходе октябрьского сбора подопечные Валерия Карпина проведут еще одну контрольную встречу - со сборной Кении, она состоится 16 октября и пройдет на нейтральном стадионе в турецкой Анталье.
Ранее появилась информация, что 27-летний атакующий полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин не примет участия в матчах с национальными командами Камеруна и Кении из-за повреждения.
Тарханов: Камерун - сильный соперник для сборной России, хорошая команда. Думаю, Головин был бы главной фигурой матча
Экс-главный тренер ЦСКА и "Урала" Александр Тарханов дал комментарий по предстоящему матчу между сборными России и Камеруна.
Фото: РФС