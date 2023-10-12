- Мне кажется, что тренер-открытие РПЛ в этом сезоне - это Юран. Потому что "Пари НН", на мой взгляд, преобразился, хотя я не ожидал такого. Ивич лучше всех проводит этот сезон. Одна треть чемпионата позади, а его "Краснодар" на первом месте, - передает слова Аршавина "Чемпионат".
"Пари Нижний Новгород" под руководством главного тренера Сергея Юрана набрал в 11 стартовых матчах 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. "Краснодар", возглавляемый сербским специалистом Владимиром Ивичем, единолично лидирует в чемпионате с 6-очковым отрывом, набрав в 11 турах 27 очков.
Аршавин: тренер-открытие в РПЛ - Юран. А лучше всех сезон проводит Ивич
Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал работу тренеров в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"