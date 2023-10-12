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Аршавин: я не буду смотреть матч сборной России

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Экс-игрок "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин рассказал, из-за какой причины не будет смотреть матч Сборной России против Камеруна.
Фото: "Матч ТВ"
"Камерун — интересный и хороший соперник. От матча ничего не жду, так как даже смотреть не буду — у меня хоккей в это время. На данный момент для меня, матчи сборной не очень интересны. Я не вижу особого смысла в этих играх", — передает слова Аршавина "Чемпионат".

Аршавин сыграл за сборную России 75 матчей. Андрей смог забить 17 мячей и отдать 20 голевых передач. Футболист провел 39 игр с капитанской повязкой команды. Вместе с Аршавиным сборная смогла выиграть бронзовые медали Евро 2008.

Уже сегодня сборная России сыграет против Камеруна. Матч пройдет в 19:00. Встречу примет "ВТБ Арена".


Сборная России Сборная Камеруна Аршавин
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