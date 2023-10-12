Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Латвия
0 - 0 0 0
Армения1 тайм
Кипр
21:45
НорвегияНе начат
Испания
21:45
ШотландияНе начат
Албания
21:45
ЧехияНе начат
Фарерские острова
21:45
ПольшаНе начат
Андорра
21:45
КосовоНе начат
Хорватия
21:45
ТурцияНе начат
Беларусь
21:45
РумынияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
0 - 0 0 0
Камерун1 тайм
Грузия
1 - 0 1 0
Таиланд1 тайм
Швеция
20:00
МолдоваНе начат

Пономарев: очень подозрительно, что Головин постоянно получает травмы перед играми сборной

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о травме полузащитника "Монако" Александра Головина накануне матча сборной России.
Фото: РФС
"Очень уж подозрительно, что Головин постоянно травмируется именно перед матчами сборной, а потом целым и невредимым выступает за "Монако". Наговаривать на Александра нельзя, может, это просто совпадение", — передает слова Пономарева "РБ Спорт".

В последний раз Головин выходил на поле в составе сборной в 2021 году. Тогда Россия играла матч против Хорватии в рамках отборов на Чемпионат Мира 2022.

Головин перешел в "Монако" в 2018 году. За клуб из Лиги 1 Александр сыграл 183 матча. В них он забил 27 голов и отдал 34 передачи. В этом сезоне у полузащитника 7 игр. За это время он оформил 2 гола и сделал 1 голевой пас. Сейчас "Монако" Головина идет на первом месте в чемпионате Франции.


Головин Пономарев Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится