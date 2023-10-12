"Очень уж подозрительно, что Головин постоянно травмируется именно перед матчами сборной, а потом целым и невредимым выступает за "Монако". Наговаривать на Александра нельзя, может, это просто совпадение", — передает слова Пономарева "РБ Спорт".
В последний раз Головин выходил на поле в составе сборной в 2021 году. Тогда Россия играла матч против Хорватии в рамках отборов на Чемпионат Мира 2022.
Головин перешел в "Монако" в 2018 году. За клуб из Лиги 1 Александр сыграл 183 матча. В них он забил 27 голов и отдал 34 передачи. В этом сезоне у полузащитника 7 игр. За это время он оформил 2 гола и сделал 1 голевой пас. Сейчас "Монако" Головина идет на первом месте в чемпионате Франции.
Пономарев: очень подозрительно, что Головин постоянно получает травмы перед играми сборной
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о травме полузащитника "Монако" Александра Головина накануне матча сборной России.
Фото: РФС