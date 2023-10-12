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Черчесов: ни с кем из "Спартака" я не встречался

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Экс-тренер "Динамо" Станислав Черчесов прокомментировал слухи о возможном возвращении на пост наставника московского "Спартака".
Фото: "Матч ТВ"
"Ни с кем из «Спартака» я не встречался. Есть работа, люди делают свою работу. Тренер не зависит от одного выигранного или проигранного матча", — передает слова Черчесова "СЭ".

Сейчас "Спартаком" руководит испанский специалист Гильермо Абаскаль. Тренер в команде с июля 2022 года. В предыдущем сезоне вместе с наставником красно-белые забрались на третью строчку в РПЛ.

Сейчас "Спартак" занимает шестое место в таблице. Команда Абаскаля набрала 20 очков в 11 матчах.

Ранее в СМИ ходили слухи о том, что на посту главного тренера "Спартака" Абаскаля сменит Станислав Черчесов.


Спартак Абаскаль Черчесов
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