Промес стал лучшим футболистом "Спартака" по итогам сентября
Нидерландский нападающий Квинси Промес стал лучшим игроком московского "Спартака" в сентябре, сообщает пресс-служба красно-белых.
В сентябре текущего года нападающий московского "Спартака" Квинси Промес сумел принять участие в четырех матчах. Нидерландский футболист записал в собственный актив один гол и две результативные передачи.
31-летний Квинси Промес имеет контракт со столичным "Спартаком" до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в шесть миллионов евро. В этом сезоне голландский игрок забил пять мячей и оформил шесть ассистов, сыграв в 15 матчах красно-белых.
Источник: телеграм-канал ФК "Спартак"