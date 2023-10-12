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Промес стал лучшим футболистом "Спартака" по итогам сентября

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Нидерландский нападающий Квинси Промес стал лучшим игроком московского "Спартака" в сентябре, сообщает пресс-служба красно-белых.


В сентябре текущего года нападающий московского "Спартака" Квинси Промес сумел принять участие в четырех матчах. Нидерландский футболист записал в собственный актив один гол и две результативные передачи.

31-летний Квинси Промес имеет контракт со столичным "Спартаком" до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в шесть миллионов евро. В этом сезоне голландский игрок забил пять мячей и оформил шесть ассистов, сыграв в 15 матчах красно-белых.

Источник: телеграм-канал ФК "Спартак"


Спартак Промес
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