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Карпин – о победе над Камеруном: было бы лучше, если бы не было столько потерь

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу своих подопечных над Камеруном (1:0) в товарищеской встрече.
Фото: "Матч ТВ"
— Создали достаточно много моментов. Было бы еще лучше, если бы не было столько потерь, — цитирует Карпина "Матч ТВ".

Сегодня, 12 октября 2023 года, в Москве на стадионе "ВТБ Арена" состоялся товарищеский матч с участием сборной России по футболу. Она сыграла против команды Камеруна. Подопечные Валерия Карпина одержали викторию со счетом 1:0. Голом в составе хозяев отметился форвард столичного ЦСКА Федор Чалов (39 минута).


Карпин Сборная России Сборная Камеруна
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