— Создали достаточно много моментов. Было бы еще лучше, если бы не было столько потерь, — цитирует Карпина "Матч ТВ".
Сегодня, 12 октября 2023 года, в Москве на стадионе "ВТБ Арена" состоялся товарищеский матч с участием сборной России по футболу. Она сыграла против команды Камеруна. Подопечные Валерия Карпина одержали викторию со счетом 1:0. Голом в составе хозяев отметился форвард столичного ЦСКА Федор Чалов (39 минута).
Карпин – о победе над Камеруном: было бы лучше, если бы не было столько потерь
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу своих подопечных над Камеруном (1:0) в товарищеской встрече.
Фото: "Матч ТВ"