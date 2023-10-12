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Тренер Камеруна – о поражении от сборной России: доволен своими игроками

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Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг высказался о поражении своей команды от российской дружины (0:1) в товарищеской встрече.
Фото: РФС
— Прекрасная игра для обеих команд, доволен своими игроками. Россияне очень хорошо сыграны, они много времени проводят вместе в российском чемпионате. Жаль, что мы не реализовали свои моменты, но я очень доволен своими парнями и той подготовкой, которую дал нам этот матч.

Сегодня в Москве была проведена товарищеская игра между сборными России и Камеруна. Ее на своих просторах приняла местная "ВТБ Арена". В первом тайме хозяева сумели выйти вперед – этому поспособствовал нападающий ЦСКА Федор Чалов, который отличился на 39 минуте поединка. Во второй половине подопечные Валерия Карпина дважды поразили ворота соперника – забили форвард "Спартака" Александр Соболев и полузащитник ЦСКА Максим Мухин. Но оба мяча были отменены из-за положения вне игры. Как итог – 1:0 в пользу сборной России.

Источник: "Матч ТВ"


Сборная Камеруна Сборная России
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