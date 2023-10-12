— Первый гол за сборную — мечта сбылась. Почему так долго пришлось ждать этого мяча? Все, что ни делается, все — к лучшему. Рад, что получилось забить, самое главное, что мы победили, – передает слова Чалова "Матч ТВ".
Напомним, сборная России по футболу сегодня, 12 октября 2023 года, провела матч против команды Камеруна. Игра носила товарищеский характер. Она завершилась победой нашей национальной дружины со счетом 1:0. Одним из главных героев встречи стал нападающий ЦСКА Федор Чалов. Он оказался автором единственного гола, отметившись на 39 минуте. Примечательно, что этот забитый мяч стал для Чалова дебютным в составе сборной России.
Чалов – о забитом мяче в ворота Камеруна: мечта сбылась
Нападающий сборной России Федор Чалов высказался о своем забитом мяче в товарищеском матче с командой Камеруна (1:0).
Фото: РФС