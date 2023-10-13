"Неплохой матч, счет мог быть другим. На ноль сыграли — уже хорошо. Камерун имел шансы забить, нужно сказать спасибо Сафонову, который выручил...
Хорошая атмосфера, соперник не валял дурака, и наши ребята играли достаточно организованно. Немножко не хватило стабильности, чтобы весь матч провести на одном уровне, отрезками выглядели неплохо", — сказал Билелятдинов.
Билялетдинов поддерживает мнение, что Камерун провёл хороший матч, оказав достойное сопротивление сборной России. Однако часть других экспертов считают, что соперник, от игры которого были огромные ожидания, разочаровал.
38-летний Билялетдинов был игроком сборной России с 2005 по 2012 год. За это время полузащитник в 46 матчах забил шесть голов и отдал две результативные передачи.
Источник: Metaratings.
Динияр Билялетдинов: сборная России провела неплохой матч, счет мог быть другим. Камерун не валял дурака
Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о прошедшем матче команды против Камеруна (1:0).
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ