"Игра не показалась легкой, не знаю, как она смотрелась с трибун. Мне очень понравился хороший выход из обороны, не понравилось, что теряли очень много простых мячей. Если бы не было таких потерь, счет был бы покрупнее", — сказал Баринов.
Исход игры решил точный удар форварда ЦСКА Фёдора Чалова, отправившего мяч головой в ворота Фабриса Ондоа на 40-й минуте матча. Для нападающего это первый мяч за национальную сборную.
Сам 27-летний Баринов играет за сборную России с июня 2019 года, на матч с Камеруном полузащитник "Локомотива" вывел национальную сборную с капитанской повязкой.
Источник: эфир "Матч ТВ".
Баринов: если бы не было таких потерь, счет в матче с Камеруном был бы покрупнее
Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов считает, что его команда могла бы одержать победу над Камеруном (1:0) крупнее, если бы не допускала ошибок.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ