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Ари: у "Спартака" года в год одно и то же. Ощущение, что команда проклята

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Бывший нападающий "Спартака" Ари считает, что команда может быть проклята.
Фото: "Чемпионат"
"У "Спартака" всегда происходит так, что они начинают хорошо, а заканчивают за упокой... Из года в год одно и то же. Иногда такое ощущение, что "Спартак" проклят. Это ведь сильная команда, а результат вот такой", — сказал Ари.

Бразильский спортсмен, по ходу карьеры получивший российское гражданство, признался, что и в бытность игрока "Спартаком" в команде случались такие моменты. Ари отметил, что тогда проблема была в атмосфере в одной из групп, но сейчас он не знает, что является причиной неудач красно-белых.

В нынешнем сезоне чемпионата России "Спартак" набрал 17 очков и занимает в турнирной таблице шестое место.

Источник: Sport24.


Спартак Ари
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