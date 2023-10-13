"Эмоции от игры за сборную — супер. Очень рад, что сыграли с братом на одном поле", — сказал Миранчук.
Алексей Миранчук вышел на поле в футболке сборной России впервые с ноября 2021 года, когда принял участие в игре с командой Кипра (6:0) в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года. Спортсмен либо пропускал сборы из-за травмы, либо не вызывался на товарищеские матчи из-за сложной логистики.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Алексей Миранчук: рад, что сыграл с братом на одном поле. Эмоции от игры за сборную — супер
Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук признался, что очень рад факту совместной игры с братом Антоном за сборную России. Футболисты сыграли против Камеруна (1:0) в товарищеском матче.
Фото: Дарья Исаева / CЭ