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Алексей Миранчук: рад, что сыграл с братом на одном поле. Эмоции от игры за сборную — супер

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Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук признался, что очень рад факту совместной игры с братом Антоном за сборную России. Футболисты сыграли против Камеруна (1:0) в товарищеском матче.
Фото: Дарья Исаева / CЭ
"Эмоции от игры за сборную — супер. Очень рад, что сыграли с братом на одном поле", — сказал Миранчук.

Алексей Миранчук вышел на поле в футболке сборной России впервые с ноября 2021 года, когда принял участие в игре с командой Кипра (6:0) в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года. Спортсмен либо пропускал сборы из-за травмы, либо не вызывался на товарищеские матчи из-за сложной логистики.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Миранчук Ан Миранчук Ал Серия А Аталанта Сборная России Локомотив Сборная Камеруна
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