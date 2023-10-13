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Глушаков: победа сборной России — хорошо, но было ощущение, что Камерун не подъехал на игру

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Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал победу команды над Камеруном (1:0) в товарищеском матче.
Фото: Василий Пономарев / Матч ТВ
"Сборная выиграла — это хорошо, позитивное настроение. Почувствовали уверенность. Такое ощущение было, что Камерун не подъехал на игру", — сказал Глушаков.

Единственный гол в матче записан на форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова, для которого этот мяч стал первым за шесть матчей в составе сборной России. 16 октября сборная России проведёт матч с командой Кении, завершив свой цикл выступлений на 2023 год.

Источник: Metaratings.


Глушаков Спартак Кострома Сборная России Сборная Камеруна
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