"Сборная выиграла — это хорошо, позитивное настроение. Почувствовали уверенность. Такое ощущение было, что Камерун не подъехал на игру", — сказал Глушаков.
Единственный гол в матче записан на форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова, для которого этот мяч стал первым за шесть матчей в составе сборной России. 16 октября сборная России проведёт матч с командой Кении, завершив свой цикл выступлений на 2023 год.
Источник: Metaratings.
Глушаков: победа сборной России — хорошо, но было ощущение, что Камерун не подъехал на игру
Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал победу команды над Камеруном (1:0) в товарищеском матче.
Фото: Василий Пономарев / Матч ТВ