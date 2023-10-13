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Булыкин: надеюсь следующая игра сборной России укрепит ощущение, что у нас сильная команда

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Бывший футболист нидерландского "Аякса" Дмитрий Булыкин рассказал какие у него ожидания от предстоящей встрече сборной России и Кении.
Фото: РИА Новости
"Надеюсь, что следующая игра еще больше укрепит ощущение, что наша сборная хорошая. Буду надеяться, что будет боевой состав, который с такой же энергией выйдет и обыграет сборную Кении," – передает слова Булыкина "СДЗД"

Сборная России сыграет против команды из Кении 16 октября. Встреча пройдет в Турции. Игру примет стадион "Мардам". Противостояние коллективов начнется в 19:00 по московскому времени.

Национальная сборная России победила в предыдущем матче против Камеруна со счетом 1:0. Гол оформил игрок ЦСКА Федор Чалов.


Сборная России Сборная Камеруна Булыкин сборная Кении
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