"Надеюсь, что следующая игра еще больше укрепит ощущение, что наша сборная хорошая. Буду надеяться, что будет боевой состав, который с такой же энергией выйдет и обыграет сборную Кении," – передает слова Булыкина "СДЗД"
Сборная России сыграет против команды из Кении 16 октября. Встреча пройдет в Турции. Игру примет стадион "Мардам". Противостояние коллективов начнется в 19:00 по московскому времени.
Национальная сборная России победила в предыдущем матче против Камеруна со счетом 1:0. Гол оформил игрок ЦСКА Федор Чалов.
Булыкин: надеюсь следующая игра сборной России укрепит ощущение, что у нас сильная команда
Бывший футболист нидерландского "Аякса" Дмитрий Булыкин рассказал какие у него ожидания от предстоящей встрече сборной России и Кении.
Фото: РИА Новости