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Медведев: "Краснодар" — главный конкурент "Зенита"? Давайте не гадать на кофейной гуще, а смотреть по итогам

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу игры "Краснодара" в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
"Краснодар" можно назвать главным конкурентом "Зенита" в борьбе за чемпионство РПЛ? Пока еще рано говорить, кто будет главным конкурентом. Да, сейчас "Краснодар" лидирует, но у нас впереди еще два матча с ними. Плюс у "Краснодара" впереди серьезные соперники. Давайте не гадать на кофейной гуще, а смотреть по итогам", — сказал Медведев.

"Зенит" — действующий чемпион России. Команда из Санкт-Петербурга становилась победителем чемпионата России последние пять сезонов. В нынешнем коллектив Сергея Семака идёт на третьей строчке, набрав 20 очков в 11 матчах.

Выше располагаются "Крылья Советов" (21) и "Краснодар", в котором работает сербский специалист Владимир Ивич. У "быков" 27 очков.

Ближайший матч между "Зенитом" и "Краснодаром" пройдёт на "Газпром Арене" 11 ноября.

Источник: Sport24.


Зенит Краснодар Медведев
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