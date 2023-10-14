"Краснодар" можно назвать главным конкурентом "Зенита" в борьбе за чемпионство РПЛ? Пока еще рано говорить, кто будет главным конкурентом. Да, сейчас "Краснодар" лидирует, но у нас впереди еще два матча с ними. Плюс у "Краснодара" впереди серьезные соперники. Давайте не гадать на кофейной гуще, а смотреть по итогам", — сказал Медведев.
"Зенит" — действующий чемпион России. Команда из Санкт-Петербурга становилась победителем чемпионата России последние пять сезонов. В нынешнем коллектив Сергея Семака идёт на третьей строчке, набрав 20 очков в 11 матчах.
Выше располагаются "Крылья Советов" (21) и "Краснодар", в котором работает сербский специалист Владимир Ивич. У "быков" 27 очков.
Ближайший матч между "Зенитом" и "Краснодаром" пройдёт на "Газпром Арене" 11 ноября.
Источник: Sport24.
Медведев: "Краснодар" — главный конкурент "Зенита"? Давайте не гадать на кофейной гуще, а смотреть по итогам
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу игры "Краснодара" в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"