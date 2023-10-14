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Агент Майи: никто из "Спартака" не контактировал со мной по поводу трансфера

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Жуниор Педросо, агент игрока "Сан-Паулу" Пабло Майи, заявил, что не вёл переговоры с представителями московского "Спартака".
Фото: Getty Images
"Никто из "Спартака" не контактировал со мной по поводу трансфера Пабло Майи, а мы ценим прямые отношения с клубами", — сказал Педросо.

21-летний Майя выступает на позиции опорного полузащитника. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 47 матчах, забив три гола и отдав результативную передачу. Соглашение между сторонами рассчитано до конца 2027 года.

Источник: "РБ Спорт".


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