"Никто из "Спартака" не контактировал со мной по поводу трансфера Пабло Майи, а мы ценим прямые отношения с клубами", — сказал Педросо.
21-летний Майя выступает на позиции опорного полузащитника. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 47 матчах, забив три гола и отдав результативную передачу. Соглашение между сторонами рассчитано до конца 2027 года.
Источник: "РБ Спорт".
Агент Майи: никто из "Спартака" не контактировал со мной по поводу трансфера
Жуниор Педросо, агент игрока "Сан-Паулу" Пабло Майи, заявил, что не вёл переговоры с представителями московского "Спартака".
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