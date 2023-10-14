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Божович: все знают, что судьи в России получают деньги за ошибки. В РПЛ много взяток

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Бывший тренер российских команд Миодраг Божович высказался о судействе в РПЛ.
Фото: ФК "Арсенал" Тула
"Судейство в России очень плохое... Ошибки бывают — без этого никак. Но главное, нужно судить честно и чтобы судьи не делали специальных ошибок. Все знают, что в России судьи за это получают деньги. В судейском корпусе очень много взяток, поэтому такой уровень судейства", — сказал Божович.

Черногорский специалист отметил, что все в стране знают, кто предлагает судьям деньги, однако не уточнил, кто именно это делает. Божович считает, что нужно полностью менять менталитет, а судейству России не поможет ни Мажич, ни любой другой иностранный судья, решивший взяться за это дело.

Источник: Sport24.


Божович Мажич РПЛ РФС
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