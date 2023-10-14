"Изначально говорил об этом: это неприемлемо, чтобы тренер возглавлял сборную и работал в клубе. Такого нигде нет, это неправильно. Карпин сколько раз делал такие высказывания, от которых все были в шоке, но он все равно продолжает работать в сборной. Ему все сходит с рук", — сказал Мостовой.
Напомним, Валерий Карпин работает главным тренером сборной России с лета 2021 года, заняв вакантную должность после увольнения Станислава Черчесова. При Карпине национальная команда имела возможность выйти на чемпионат мира 2022 года через стыковые матчи, но российский футбол попал под мировой бан.
Источник: "РБ Спорт".
Мостовой — о Карпине: после всех высказываний продолжает работать в сборной. Ему все сходит с рук
Футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о главном тренере сборной России и "Ростова" Валерии Карпине.
Фото: РИА Новости