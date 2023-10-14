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Шалимов назвал главный стимул, который должен быть сейчас у сборной России

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Экс-полузащитник сборной России Игорь Шалимов высказался о товарищеских матчах национальной команды в октябре 2023 года.
Фото: РИА Новости
- Сборная собирается в этом году не так часто, один сбор пропустили. Большинство матчей в последние два года были выездными, и почти каждый раз поднималась волна негатива. Понятно, что потом волна спадает, но переживается всё это непросто. Первый стимул, который сейчас должен быть у команды - победа, чтобы убрать вообще весь негатив. В этом смысле очень хорошо, что смогли победить, хотя надо сказать, что всё могло развернуться и совсем иначе, - передает слова Шалимова "РБ Спорт".

В ходе октябрьского окна ФИФА 2023 года у сборной России запланированы два товарищеских матча - против сборных Камеруна и Кении. С "неукротимыми львами" наша национальная команда сыграла в Москве на "ВТБ Арене" 12 октября, победу со счетом 1:0 одержали подопечные Валерия Карпина за счет гола нападающего Федора Чалова на 40 минуте игры.

16 октября сборная России встретится с командой Кении, встреча состоится на нейтральном поле в Турции в спорткомплексе одного из крупных отелей Антальи.


Сборная России Шалимов
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