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Экс-игрок "Амкара" Попов: как человек Черчесов очень плохой. В "Спартаке" его никто не ждет

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Бывший защитник "Рубина" и "Амкара" Алексей Попов поделился своим мнением о возможном приходе Станислава Черчесова на пост главного тренера "Спартака".
Фото: Getty Images
"Никто его в "Спартаке" не ждет и не зовет туда. Об этом еще Зарема говорила. Наверное, не просто так, Она хотела донести до людей, кто он такой. Как в специалисте, я в нем не сомневаюсь, но как человек, он очень плохой, все это должны знать", — передает слова Попова "РБ Спорт".

"Спартак" сейчас занимает шестую строчку в чемпионате России. Московский клуб набрал 17 очков в 11 турах РПЛ.

Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что нынешний главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскальх может быть уволен со своей должности. В предыдущем сезоне под руководством испанского специалиста красно-белые заняли третье место.

С июля 2023 года Черчесов не тренирует какой-либо клуб.


Спартак Черчесов Абаскаль Попов
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