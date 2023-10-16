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Товарищеские матчи. Сборные

Россия
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Кения2 тайм

Ковтун: матч с Кенией для игроков и тренерского штаба – очередная проверка себя на уровне сборной

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Бывший защитник "Динамо" и "Спартака" Юрий Ковтун поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской игры между сборными России и Кении.
Фото: РФС
– Сейчас игры больше не принципиальные, а контрольные. Они имеют значение для футболистов и тренерского штаба в плане очередной проверки себя на уровне сборной. Сейчас у нас соперники менее значимые и именитые. Хотя прошлый матч с Камеруном не такой. Но в целом тренерскому штабу важно понять общую картину, посмотреть, кто как из футболистов покажет себя на уровне сборной.

Не знаю, какая здесь мотивация у тренерского штаба и игроков. Все равно футболисты, когда приезжают в сборную, должны стремиться к победе. Даже контрольный матч каждый игрок должен проводить на максимум. Результат же уже складывается от самой игры, – цитирует Ковтуна "Матч ТВ".

Товарищеский матч между сборными России и Кении пройдет в Анталье сегодня, 16 октября. Игра начнется в 19:00 по мск. Судейская бригада встречи будет представлять Турцию. Ранее наставник сборной Кении Энгин Фырат назвал предстоящий матч историческим для его команды, ведь Россия - первый соперник из Европы для африканского коллектива.

Октябрьский сбор национальной команды России стартовал 9 октября в Новогорске (Московская область). 12 октября россияне обыграли Камерун на своем поле в Москве со счетом 1:0. Под занавес первого тайма отличился нападающий московского ЦСКА Федор Чалов, который забил свой дебютный мяч в карьере за национальную команду.


Сборная России сборная Кении Товарищеские матчи Ковтун
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