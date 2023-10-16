Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Азербайджан
0 - 1 0 1
АвстрияЗавершен
Босния и Герцеговина
0 - 5 0 5
ПортугалияЗавершен
Бельгия
Прерван
Швеция
Гибралтар
0 - 4 0 4
ИрландияЗавершен
Исландия
4 - 0 4 0
ЛихтенштейнЗавершен
Греция
0 - 1 0 1
НидерландыЗавершен
Люксембург
0 - 1 0 1
СловакияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
2 - 2 2 2
КенияЗавершен

Дедушка Адамова – о дебюте внука за сборную России: когда Арсен открывался, партнеры не давали ему передачи

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Хайдар Алханов, дедушка защитника "Оренбурга" Арсена Адамова, высказался о дебюте своего внука в составе сборной России.
Фото: РФС
– Дебют Арсена за сборную России – очень радостное событие. Арсен сегодня сыграл очень здорово. Единственное, чем я был недоволен: когда он открывался, партнеры не давали ему передачи, а разворачивались в другую сторону. Это не упрек, могу ошибаться, но сколько раз он мог убежать, но партнеры в этот момент отворачивались.

Сегодня, 16 октября, сборная России по футболу сыграла против команды Кении. Поединок был проведен в Турции на стадионе "Титаник Мардан". Он завершился ничейным результатом – 2:2. В составе нашей национальной команды в стартовом составе появился защитник "Оренбурга" Арсен Адамов. Он провел на поле все 90 минут. Эта игра стала для него дебютной в футболке сборной России.

Напомним, 23-летний Арсен Адамов принадлежит петербургскому "Зениту". В текущем сезоне он на правах аренды выступает за "Оренбург". В РПЛ он провел 10 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: "Metaratings"


Адамов Оренбург Сборная России сборная Кении
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -5
  • Не нравится