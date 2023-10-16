– Дебют Арсена за сборную России – очень радостное событие. Арсен сегодня сыграл очень здорово. Единственное, чем я был недоволен: когда он открывался, партнеры не давали ему передачи, а разворачивались в другую сторону. Это не упрек, могу ошибаться, но сколько раз он мог убежать, но партнеры в этот момент отворачивались.
Сегодня, 16 октября, сборная России по футболу сыграла против команды Кении. Поединок был проведен в Турции на стадионе "Титаник Мардан". Он завершился ничейным результатом – 2:2. В составе нашей национальной команды в стартовом составе появился защитник "Оренбурга" Арсен Адамов. Он провел на поле все 90 минут. Эта игра стала для него дебютной в футболке сборной России.
Напомним, 23-летний Арсен Адамов принадлежит петербургскому "Зениту". В текущем сезоне он на правах аренды выступает за "Оренбург". В РПЛ он провел 10 матчей и не отметился результативными действиями.
Источник: "Metaratings"
Дедушка Адамова – о дебюте внука за сборную России: когда Арсен открывался, партнеры не давали ему передачи
Хайдар Алханов, дедушка защитника "Оренбурга" Арсена Адамова, высказался о дебюте своего внука в составе сборной России.
Фото: РФС