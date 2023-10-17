"Смогу ли сыграть с "Локомотивом"? Не знаю. Написали, что пропущу не меньше месяца? Спрашивайте у тех, кто написал", — сказал Фомин.
Матч между "Локомотивом" и "Динамо" на столичной "РЖД Арене" запланирован на 21 октября. Фомин покинул поле матча сборной России в середине первого тайма, уступив место Далеру Кузяеву.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Фомин: не знаю, смогу ли сыграть с "Локомотивом"
Полузащитник сборной России и "Динамо" Даниил Фомин высказался о своём состоянии после повреждения, полученного в матче с Кенией (2:2).
Фото: "Чемпионат"