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Фомин: не знаю, смогу ли сыграть с "Локомотивом"

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Полузащитник сборной России и "Динамо" Даниил Фомин высказался о своём состоянии после повреждения, полученного в матче с Кенией (2:2).
Фото: "Чемпионат"
"Смогу ли сыграть с "Локомотивом"? Не знаю. Написали, что пропущу не меньше месяца? Спрашивайте у тех, кто написал", — сказал Фомин.

Матч между "Локомотивом" и "Динамо" на столичной "РЖД Арене" запланирован на 21 октября. Фомин покинул поле матча сборной России в середине первого тайма, уступив место Далеру Кузяеву.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Фомин Сборная Кении Сборная России
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