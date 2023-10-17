"Можно выделить Чалова в ЦСКА. Он разнообразил свою игру, забивает. И за сборную забил, нужно это отметить. Старается действовать более разносторонне, чем мы привыкли видеть. Поэтому находится на правильном пути", — сказал Билялетдинов.
В нынешнем сезоне 25-летний Чалов идёт на втором месте в гонке бомбардиров чемпионата России, уступая лишь Матео Кассьерре из "Зенита". В матче с Камеруном (1:0) нападающий забил первый гол в составе сборной России. На это ему понадобилось шесть матчей.
Источник: Metaratings.
Динияр Билялетдинов: можно выделить Чалова. Федор находится на правильном пути
Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов высказался о нападающем ЦСКА Фёдоре Чалове.
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