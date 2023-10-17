Полузащитник "Динамо" Фомин прошел медобследование после травмы, полученной во время матча сборной России. По информации источника, у футболиста обнаружено повреждение правого голеностопа. Восстановление от подобной травмы занимает примерно 2 недели. Тренерский штаб вскоре решит, будет ли футболист принимать участие в предстоящих матчах "Динамо".
Фомин получил повреждение в игре сборной России с Кенией. Игрок покинул поле на 29-й минуте матча.
В ближайшие две недели "Динамо" сыграет две игры в РПЛ с "Локомотивом" и "Уралом" 21 и 29 октября соответственно.
Источник: "СДЗД"
"СДЗД": Фомин не сможет сыграть за "Динамо" с "Локомотивом" и "Уралом"
Хавбек столичного "Динамо" Даниил Фомин прошел медицинский осмотр после возвращения в расположение бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"