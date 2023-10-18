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Карпин: у игроков сборной России нежелание выкладываться в матчах? Не связываю это с отсутствием мотивации

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова экс-футболиста национальной команды Владимира Быстрова. Тот заявил, что игроки сборной России не выкладываются в матчах.
Фото: "Чемпионат"
"Нежелание выкладываться? Я уже говорил на послематчевом интервью, что не связываю это с отсутствием мотивации. Есть другие проблемы, но, по мне, они больше игровые, чем связанные с мотивацией", — сказал Карпин.

Напомним, сборная России во время октябрьских сборов провела два матча. 12 октября коллектив Валерия Карпина в Москве на "ВТБ Арене" обыграл Камерун со счётом 1:0. 16 октября сборная России в Турции сыграла вничью со сборной Кении (2:2).

Источник: "Чемпионат".


Карпин Быстров Сборная России
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