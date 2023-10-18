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Ещенко: в быту не припомню нарушений от Соболева

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Экс-защитник "Анжи" Андрей Ещенко прокомментировал ситуацию вокруг тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля и игрока команды Александра Соболева.
Фото: "Чемпионат"
"Насколько я знаю, Соболев всегда был дисциплинированным. Да, иногда его могли оштрафовать за действия на поле, но в быту не припомню каких-то нарушений с его стороны", — приводит слова Ещенко "Чемпионат".

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Гильермо Абаскаль отстранил нападающего "Спартака" Александра Соболева от тренировок с командой из-за пропусков командных завтраков.

Соболев в этом сезоне РПЛ сыграл 9 матчей. В них футболист забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.

"Спартак" Соболева находится на шестом месте чемпионате России. Красно-белые набрали 17 очков в 11 турах РПЛ.


Спартак Ещенко Соболев Абаскаль
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