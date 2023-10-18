"Пусть спартаковцы молятся, чтобы тренером был Черчесов, потому что Александр Мостовой – "Аз есмь Царь". Как вы понимаете, с царем шутки плохи. Представляете, приходит Мостовой к Соболеву и говорит: "Ты чьих будешь"? И пусть Соболев докажет, что он родственник Шпака", — передает слова Губерниева "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появились слухи о том, что "Спартак" сменит главного тренера команды. Сейчас этот пост занимает испанец Гильермо Абаскаль. В этом сезоне "Спартак" занимает шестую строчку в таблице РПЛ. На счету красно-белых 17 очков в 11 матчах.
Предыдущий сезон под руководством Абаскаля "Спартак" завершил на третьем месте в РПЛ.
Губерниев: пусть спартаковцы молятся, чтобы новым тренером стал Черчесов, а не Мостовой
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о возможном новом главном тренере "Спартака".
Фото: "Матч ТВ"