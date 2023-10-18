Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Владивосток
1 - 0 1 0
РоторЗавершен
Волгарь
1 - 0 1 0
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
0 - 1 0 1
Форте2 тайм
Черноморец
19:00
КАМАЗНе начат
Химки
19:00
УфаНе начат

Губерниев: пусть спартаковцы молятся, чтобы новым тренером стал Черчесов, а не Мостовой

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о возможном новом главном тренере "Спартака".
Фото: "Матч ТВ"
"Пусть спартаковцы молятся, чтобы тренером был Черчесов, потому что Александр Мостовой – "Аз есмь Царь". Как вы понимаете, с царем шутки плохи. Представляете, приходит Мостовой к Соболеву и говорит: "Ты чьих будешь"? И пусть Соболев докажет, что он родственник Шпака", — передает слова Губерниева "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появились слухи о том, что "Спартак" сменит главного тренера команды. Сейчас этот пост занимает испанец Гильермо Абаскаль. В этом сезоне "Спартак" занимает шестую строчку в таблице РПЛ. На счету красно-белых 17 очков в 11 матчах.

Предыдущий сезон под руководством Абаскаля "Спартак" завершил на третьем месте в РПЛ.


Спартак Губерниев Абаскаль Мостовой Черчесов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -5
  • Не нравится