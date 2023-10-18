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Осинькин: "Зенит" — главный претендент на чемпионство в этом сезоне

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Наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с "Зенитом".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
"Зенит", несмотря на два поражения, налаживает игру и уже является принципиально другой командой по сравнению с первыми турами. Они прибавляют, будет сложная игра. "Зенит" — главный претендент на чемпионство", — передает слова Осинькина Metaratings.

"Зенит" и "Крылья Советов" встретятся 22 октября в 16:30 по московскому времени. Игра пройдет на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

"Крылья Советов" идут на втором месте в чемпионате России. Клуб из Самары сумел набрать 21 очков в 11 турах РПЛ.

"Зенит" следом за самарским клубом. Сине-бело-голубые находятся на третьей строчке. Петербуржцы набрали 20 очков в 11 матчах РПЛ.


Крылья Советов Осинькин Зенит
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