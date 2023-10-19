– В новых субъектах на восстановление инфраструктуры было выделено 3,2 млрд рублей. 50 объектов отремонтировано, 150 спортивных учреждений оборудованы. Была создана футбольная лига "Содружество", объединяющая 10 клубов из новых субъектов. Начались отборочные матчи, чемпионат стартует в марте 2024 года, – цитирует Чернышенко Sport24.
Напомним, решением ФИФА и УЕФА от февраля 2022 года отечественные клубы и команды отстранены от выступления в официальных международных соревнованиях. Отмечалось, что международный бан российских команд останется в силе до момента окончания специальной военной операции РФ на территории Украины. В конце сентября 2023 года исполком УЕФА принял решение о допуске юношеских сборных России до 17 лет к официальным соревнованиям. По слухам, в дальнейшем Союз европейских футбольных ассоциаций отменил свое решение под давлением ряда стран.
Чернышенко: в марте 2024 года стартует футбольная лига "Содружество", объединяющая 10 клубов из новых субъектов РФ
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время форума "Россия — спортивная держава" объявил о проведении футбольного чемпионата "Содружество" с участием 10 команд из новых субъектов РФ.
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